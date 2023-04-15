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Kemal Özdeş: "Bu skoru kabul etmek mümkün değil"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 5-0 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından, “Bu skoru kabul etmek mümkün değil. Gerekli dersleri alarak yarından itibaren çarşamba günü oynayacağımız Kayserispor maçına hazırlanacağız” dedi

Kemal Özdeş:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor’a 5-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Adana Demirspor takımını kutluyorum. İlk yarı ortaya koydukları coşkulu oyunla rahat bir galibiyet aldılar. Bugün ilk yarıda bizim için en büyük problem yerleşik olduğumuz anda ilk golü yememiz ve 8 dakikada yediğimiz üç golle de gardımızın düşmesiydi. Böyle maçlarda, böyle skorlarda sizin oyununuz düştükçe rakibin coşkusu da artıyor ve devre arasına ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci yarı 2 oyuncu değişikliği yaparak oyuna başladık. Bu skoru kabul etmek mümkün değil. Ancak haftada üç maç oynadığımız periyotta bugün buradan gerekli dersleri alarak yarından itibaren çarşamba günü oynayacağımız Kayserispor maçına hazırlanacağız. Orada, buradan daha fazla mücadele ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Takımım bunu yapabilecek güçte. Umarım istediğimiz skoru Kayserispor’dan alırız” ifadelerini kullandı.

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