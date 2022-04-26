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Altay deplasmanında 1-0 galip gelerek üst üste ikinci maçını kazanan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası esmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta oyundan alınmasından rahatsız olan 24 yaşındaki oyuncunun, Altay maçına çok iyi hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarında iyi performans göstererek bazı Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Kerem'in, başarılı grafiğini sürdürüp istikrar anlamında da kendini göstermek istediği kaydedildi.

Arda Turan gibi Galatasaray'a yüksek miktarda para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Milli futbolcunun, derbi öncesi oynanan Fatih Karagümrük maçındaki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen sahada olmak istediği ifade edildi.

Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem bu sezon 9. golüne imza attı. Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı.