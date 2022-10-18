Kiev'de patlama sesleri 0:00 / 0:00

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'dekiler bu sabah yine patlama sesleri ile güne başladı.

Reuters, patlamaların ardındaın kentin kuzeyinden dumanların yükseldiğini ifade etti.

ZELENSKIY: SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklama yaptı. Zelenskiy açıklamasında "Rus işgalciler en iyi bildikleri şeyi yapmaya devam ediyor: Terörize edip, sivilleri öldürmek" diye konuştu.

Dün de Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti. İHA'lardan birinin Kiev'de bir apartmana çarptığını aktaran Zelenskiy, "Düşman, şehirlerimizi vurabilir ama bizi kıramaz. İşgalciler, gelecek nesillerce adalete teslim edilecek ve kınanacak. Zafer bizimdir." ifadesine yer vermişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.