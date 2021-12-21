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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!
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Son dakika haberi Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" açıklamasında bulundu

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığının destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 2014'te terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 197'ye ulaştı.

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