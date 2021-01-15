Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi Kilis’teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan şahsın Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2021
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