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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya son dakika açıkladı: Kıskaç operasyonunda 27 FETÖ şüphelisi yakalandı - Güncel haberler

        Son dakika haberi Kıskaç operasyonunda 27 FETÖ şüphelisi yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "5️ ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:43
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        Kıskaç operasyonunda 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları kaydetti: "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' Operasyonları'nda FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

        Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu."

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