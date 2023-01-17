Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

KKTC Başbakanı Ünal Ankara'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay "KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Ünal Ankara'da
HABERTURK.COM

İşte Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar;

KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz.

Bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyor olacağız. Üçüncü müjdemiz asrın projesiyle denizin altından Torosların suyunu kablo ile elektrik projesini başlatıyoruz.

Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC'nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türküne desteğimizi sürdüreceğiz.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri için dostluk grupları kurulması son derece anlamlıdır. KKTC'nin gözlemci üyeliğinin ardından KKTC'nin tanınması için seferber olmaya devam edeceğiz.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurbanlarını boğarak öldüren katil boğularak can verdi
DÜNYA Kurbanlarını boğarak öldüren katil boğularak can ...
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi ABD'de gündem ne?
DÜNYA Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi ABD'de gündem ne?
Whatsapp android kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor
DÜNYA Whatsapp android kullanıcılarını sevindirecek bir ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ile görüşüyor
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'nı kabul ...
İsveçli profesör Türk öğrencinin staj başvurusunu 'NATO' bahanesiyle reddetmişti: Üniversite özür diledi - Haberler
DÜNYA Türk öğrenciye 'NATO' reddi: Üniversite özür diledi
İletişim Başkanı Altun: Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz
DÜNYA Altun: Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması - Haberler
DÜNYA Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması
Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!
DÜNYA Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 ...
Almanya'da Savunma Bakanlığı görevine Boris Pistorius getirilecek
DÜNYA Almanya'nın yeni Savunma Bakanı belli oldu
Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak
DÜNYA Rus ordusu asker sayısını arttıracak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.