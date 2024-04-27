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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'nde benzin tankeri kaza yaptı! D-130 trafiğe kapatıldı!

        Benzin tankeri kaza yaptı! D-130 trafiğe kapatıldı!

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda, seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evlerde tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 07:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 07:38
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        Benzin tankeri kaza yaptı! D-130 trafiğe kapatıldı!
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        Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti.

        ÜST GEÇİDE VE ARAÇLARA ÇARPTI

        İHA'da yer alan habere göre 150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu.

        BENZİN YOLA SAÇILDI

        Kopan çekici, D-130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        D-130 KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

        Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.

        "EVLER TAHLİYE EDİLDİ, ÇOK KORKTUK"

        Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

        Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.

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