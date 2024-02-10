Kocaelispor'a Gürcü forvet

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonuna tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.