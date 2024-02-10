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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'a Gürcü forvet - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'a Gürcü forvet

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Tiflis'ten Gürcü forvet Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak renklerine bağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:40
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        Kocaelispor'a Gürcü forvet
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        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonuna tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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