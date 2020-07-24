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Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'ne yurdun dört köşesinden vatandaşlar otobüslerle geliyor. Birçok ilden gece saatlerinde yola çıkılırken, İstanbul'a yakın illerde ise sabah saatlerinde toplanan vatandaşlar konvoylar halinde yola çıktı. Vatandaşlar deniz ve hava

AYASOFYA'YA MAMAK'TAN 1453 KİŞİLİK KONVOY

Mamak Belediyesi yarın yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına katılmak üzere belirlenen 1453 Ankaralıyı, "Başkent’ten Payitaht'a" sloganıyla İstanbul'a uğurladı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu kuraya katılan vatandaşlar arasından belirlenenler, Mamak Belediyesince temin edilen otobüslerle yola çıktı. Köse, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla yaşanan heyecan ve mutluluğu başkentlilerin de paylaşmasını istediklerini belirtti.

Yolculuğa katılan Ankaralıların Kovid-19 nedeniyle maske ve mesafe kuralarına uyarak seyahat etmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Köse, 50 kişilik otobüslerde 25 vatandaşın seyahat edeceğini bildirdi. Köse, daha sonra kafilede yer alan bir otobüsle İstanbul'a hareket etti.

SAKARYA'DA OTOBÜSLER İLK CUMA İÇİN KALKTI

Sakarya'da yüzlerce vatandaş, 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne otobüslerle hareket etti. Erken saatlerde kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesince getirilen çok sayıda otobüs ve midibüslere bindi. Sosyal mesafe kuralları gereği araçlara belirli sayıda yerleştirilen vatandaşlar, belediye ekiplerinin kumanya dağıtmasının ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.