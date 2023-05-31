İKİ CENAZEDEN BİRİ KADIN

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.