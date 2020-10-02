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HaberlerSağlıkSon dakika! "Konya dahil birçok ilimizde salgın kontrol altına girdi"
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Son dakika haberi Bakan Koca: Bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu

Son dakika!
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, "Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor" diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"TÜRKİYE GENELİNDE YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 44"

"Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum."

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