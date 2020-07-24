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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Köpeği kurtaracaktı canından oldu
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Köpeği kurtarmak isteyen Suriyeli gencin feci sonu

Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isteyen Suriye uyruklu Abdulkerim Alseyit canından oldu. Kanala düşüp akıntıya kapılan genç, olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta yakınları tarafından bulundu

adana suriyeli genç kanalda boğuldu
AA

Adana'da, sulama kanalındaki köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek suya düşen Suriye uyruklu gencin cansız bedeni bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, boğulmak üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapılan Suriye uyruklu Abdulkerim Alseyit'in (20) cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta yakınları tarafından bulundu.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sualtı polisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililerce suyu kesilmiş kanala giren ekipler, gencin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada olay yerinde olan Suriyeli gencin yakınları gözyaşı döktü. Cansız beden, ekiplerin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÜN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Abdulkadir Alseyit'in (20) merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, boğulmak üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatmıştı.

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