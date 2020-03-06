Son dakika haberi! Korkulan oldu! Koronavirüsten bir Türk hayatını kaybetti! - Haberler

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Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Turkish Agency kaynaklı habere göre; Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk'ün Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki H.B. olduğu öne sürüldü. Habere göre; H.B.'nin koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybettiği yakınları tarafından da teyit edildi. H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu iddia edildi.

Diyabet ve yüksek kolesterol hastası olduğu öne sürülen H.B.'nin salı günü Fransa'da defnedileceği, uçak şirketlerinin cenazeyi Türkiye'ye getirmek için riske girmediği belirtildi.

Haberde, cenazeyi eşi ve çocukları hariç hiç kimsenin görmeyeceği, üst seviyede önlemler alındığı vurgulandı.

— Coronavirus ☣️ Turkish Agency (@CoronaTurkey) March 6, 2020