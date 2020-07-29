Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak.
Toplantıda, bayramda alınacak tedbirlerin, koronavirüste son durumun görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak.
Toplantıda, bayramda alınacak tedbirlerin, koronavirüste son durumun görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
YORUMLAR