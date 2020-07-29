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Son dakika haberi Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak. Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu

Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak.

Toplantıda, bayramda alınacak tedbirlerin, koronavirüste son durumun görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

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