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HaberlerSağlıkSon dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor - Haberler
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Son dakika haberi! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor - Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
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HABERTURK.COM

KoronavirüsKoronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı DrDr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTubeYouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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