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HaberlerSağlıkTürkiye'de son dakika koronavirüs tedbirleri! 5 ilde viroloji laboratuvarları oluşturuldu - Haberler

Koronavirüs tespiti için 5 ilde viroloji laboratuvarları oluşturuldu!

Dünyayı tehdit eden ve Türkiye sınırlarına da dayanan yeni koronavirüs için tedbirler artırılıyor. Yeni koronavirüs (COVİD 19) şüpheleriyle ilgili tespitler, Ankara'da geliştirilmiş Ulusal Viroloji Laboratuvarlarında yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, şüpheli vakaların tespitleriyle ilgili hızlı sonuçlar alınması için Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Erzurum'da yeni koronavirüsün tespit edilebileceği üç yeni viroloji laboratuvarı alt yapısını daha geliştirdi. Bakanlık, Adana'da teşhis laboratuvarı hazırlıklarının sürdüğünü de belirtti

koronavirüs Türkiye
Fatmanur Boylu

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre şüpheli vakaların tespiti toplam 5 bölgedeki 5 ilde yapılabilecek. Gerekçe ise daha hızlı ve bölgesel çalışma imkanı sağlayabilmek.

Örneğin Van'da karantina altına alınanların numune sonuçları alındıktan sonra Ankara'daki Viroloji Laboratuvarı'na getiriliyordu. Ardından yerli koronavirüs teşhis kitleriyle 90-120 dakika içinde test ediliyor ve sonuçlar açıklanıyordu.

Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun haberine göre, bu durum başka ilde bulunan şüpheli vakalarla ilgili sonuçların daha geç sonuçlanmasına neden oluyordu.

Özellikle komşu ülke İran'daki ürkütücü tablo, yerel viroloji laboratuvarı ihtiyacının gerekliliğini de pekiştirdi. Bakanlık, daha hızlı sonuç almak için, Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Erzurum'da da referans viroloji laboratuvarı için hazırlıklarını tamamladı.

'PERSONELE ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ'

Yetkililer, "Koronavirüs çeşidi olan COVID 19'a Türkiye'de sadece Ankara'da teşhis konulabilecek teknoloji vardı. Aslında teknolojik alt yapıya sahip çok En önemli konu tecrübeli personeldi. Bu durumun yeni olmasından dolayı, referans laboratuvardaki personele özel bir eğitim verildi" dedi.

Yetkililer yerli koronavirüs kiti için de "Türkiye'nin yılda 10 milyon adet üretebilme kapasitesi var" dedi.

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