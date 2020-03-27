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Koronavirüs salgını hem ülkemizde hem de dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hematoloji uzmanı Dr. Atilla Uslu, koronavirüsün teşhisinde kullanılan testlerle alakalı çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Dr. Uslu, sosyal medya hesabından koronavirüs testlerinin gerçeği göstermeyeceği durumlar olabildiğini duyurarak, sağlık çalışanlarını, hastadan örnekleri hasassiyetle almaya çağırdı.

Dr. Atilla Uslu, "Koronavirüs testinin 2 kez negatif geldiği ama akciğer tomografisi koronavirüs ile uyumlu görünen vakalarımız olmaya başladı. Örneklerin ağızdan ve burundan nasıl alındığı sonuçları etkiliyor. Düzgün alınmazsa ''Yalancı negatiflikler'' olabiliyor. Sağlık çalışanları dikkat" uyarısında bulundu.

Dr. Uslu, "Klinik şüpheniz varsa ısrarcı olun. Görüntüleme yapmadan tanıyı atlamayın" tavsiyesinde bulundu.

— Atilla Uslu (@ativittta) March 26, 2020