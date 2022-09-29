Kremlin, ayrılıkçı bölgeler için 30 Eylül'ü işaret etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov; tartışmalı referandumda evet kararı çıkan bölgelerin yarın düzenlenecek imza töreni ile resmen Rusya'ya bağlanacağını açıkladı.

Peskov; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya bağlanmasına yönelik imza töreninin Moskova saatiyle 15.00'da gerçekleşeceğini ifade etti.

AYRILIKÇI BÖLGELERDE REFERANDUM

Rusya’nın Ukrayna topraklarında düzenlediği referandumlarda Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da oy sayım işlemi sona ermişti. Referandumlarda Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,05'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya 'evet' demişti.

Referandum sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bölgelerde Rusya ulusal marşı çalınmıştı.

ABD, Avrupa ve Ukrayna konuya ilişkin referandum sonuçlarının hiçbir anlam ifade etmediğini söylese de Rusya'dan yanıt gecikmemişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı ilk açıklamada "Referandumlar sona erdi. Sonuçlar gayet net. Evinize, Rusya'ya hoşgeldiniz" demişti.

UKRAYNA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki Ukrayna konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'nın Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’taki sözde referandum sonuçlarını tanıması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak bir şeyinin olmadığını aktarmıştı.

Zelenskiy, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" demişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.