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        Haberler Dünya Son dakika: Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama

        Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama

        Kremlin Sözcüsü Peskov "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in yakında görüşeceğine dair bir anlayış mevcut" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 13:26 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:40
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        Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
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        Kremlin Sözcüsü Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yüz yüze görüşmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

        Peskov "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in yakında görüşeceğine dair bir anlayış mevcut" ifadelerini kullandı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "PUTİN İLE BİR ARAYA GELİP KONUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eylül ayı içerisinde Hindistan’da G-20 toplantısı, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakan'ım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

        Bundan sonraki süreçte kendisinin arabuluculuğuyla tekrar bir barış görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna ilişkin soru üzerine ise "Biz ona gayret ediyoruz, temennimiz odur. Yani Zelenskiy'nin gelişi, onunla yaptığımız görüşmeler, aynı zamanda NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca konuştuk. Temennim o ki iki liderin burada bizim arabuluculuğumuza eyvallah etmesiyle netice alırız" yanıtını vermişti.

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