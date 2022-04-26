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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

ERDOĞAN, ZELENSKIY İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda da Pazar günü Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtmiş, müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

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