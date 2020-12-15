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Son dakika haberler... Aksaray'da 3 çocuğuna silahla ateş ettiren baba gözaltına alındı

Aksaray'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte bir baba, 3 çocuğuna tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettirdi. Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine baba gözaltına alındı

Son dakika haberi: Küçük yaştaki 3 çocuğuna silahla ateş ettirdi! - Haberler
Küçük yaştaki 3 çocuğuna silahla ateş ettirdi!
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AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hatipağatolu köyünde, babası Z.D'nin (41),küçük yaştaki çocuklarına tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettirmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre ekipler, Z.D'yi, Hatipağatolu köyündeki ikametinde gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, bir tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 500 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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