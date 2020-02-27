Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

İstinaf mahkemesi, Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupasını çalmaya teşebbüs eden Trabzonspor taraftarı Halit Şahin'e "mala zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarından verilen hapis cezasını karara bağladı.

TUTUKLANDI, SERBEST KALDI, HAPİS CEZASI ALDI

Arzu Kaya'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu’ndaki müzeye 11 Ocak 2017 tarihinde gelen Trabzonspor taraftarı Halit Şahin, 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak "kupa bizim, Trabzon" diye bağırmıştı.

Müze görevlileri, müdahale ederek Şahin'in elinden kupayı almıştı. Olaydan sonra tutuklanan Şahin, 8 günün sonunda tahliye edilmişti. "Mala zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık, dava sonunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti.

ÜST MAHKEMEDEN ONAMA KARARI

Karara Halit Şahin’in avukatı Tolga Altuntaş itiraz etti. Dosyayı İstinaf Mahkemesi incelemeye aldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını söyledi.

Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığı belirten daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini kaydetti. Ceza dairesi, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Böylelikle karar onanmış ve sanık hakkında 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşmiş oldu.