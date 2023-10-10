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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Başkanı Kurtulmuş: 3 temel mesele hallolmadan...

        Son dakika haberi Kurtulmuş: 3 temel mesele hallolmadan...

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar hakkında, "Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor" diyerek 3 konuyu sıraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:38
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        Kurtulmuş: 3 temel mesele hallolmadan...
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi yerleşimcilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesidir ve Filistinlilere haklarının iade edilmesidir. Başta Mescit-i Aksa olmak üzere, kutsal yerlerin korunmasıdır. Hristiyanların kutsal mekanlarına da saygısızlık yapıldığını biliyoruz. Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur" dedi.

        Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda, "Türkiye'de hak ve özgürlükleri esas alan, birey odaklı, yeni özgürlükçü bir Anayasa yapılması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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