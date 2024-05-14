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        Haberler Gündem Politika Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "MHP lideri Bahçeli ile son derece faydalı ve verimli bir görüşme yaptık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:00
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        Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        KURTULMUŞ: FAYDALI BİR GÖRÜŞME YAPTIK

        MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyen Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "MHP lideri Bahçeli ile son derece faydalı ve verimli bir görüşme yaptık. Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır" dedi.

        Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, bugün de MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunuyor.

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