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HaberlerGündemSon dakika haberi Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü!
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Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü!

Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi

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