Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz

        Son dakika haberi Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda