Laf atıp nişanlısının yanında öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 29 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

NİŞANLISINI EVE BIRAKMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi.

İbrahim Öncel hayatını kaybetti.

ÖNCE MAKTULE LAF ATTI

Bir sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı. Daha sonra Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı.

Ali Ekrem Marangoz tutuklandı.

SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Arbede sırasında Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel'i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Öncel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Marangoz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ekrem Marangoz tutuklanarak cezaevine götürüldü. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.