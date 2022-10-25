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Haberler Dünya
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Londra'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

İngiltere'de Londra'nın Ilford bölgesinde silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırganı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Londra'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
HABERTURK.COM

Metropolitan Polis Teşkilatı, Salı günü saat 12.16'da ekiplerin Ilford, Henley Road'a çağrıldığını belirtti.

Met Polisi açıklamasında "20'li yaşlarındaki kurbanlardan birinin olay yerinde, diğeri ise kısa bir süre sonra öldü. 20'li yaşlarındaki maktulün kimliğini tespit edilirken, diğerinin kimliğini doğrulamak için çalışmalar sürüyor. 30 yaşlarında olan üçüncü kurban ise hastaneye kaldırıldı ve durumu kritik. İncelemeler devam ediyor. Suç mahalli ve yollar kapatılmış durumda" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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