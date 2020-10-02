Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Mağarada mahsur kalan gençler için seferberlik!
ABONE OL

Son dakika haberi! Mağarada mahsur kalan gençlere nefes kesen operasyon

Mersin’in Gülnar ilçesinde karadan herhangi bir inişi çıkışı olmayan denize sıfır olan bir mağaraya inen 4 arkadaş, deniz suyunun yükselmesiyle birlikte mağarada mahsur kaldı. Yardım isteyen 4 arkadaş film gibi bir operasyonla kurtarıldı

Son dakika haberi! Mağarada mahsur kalan gençler için seferberlik!
HABERTURK.COM

Mersin’in Gülnar ilçesinde karadan inişi ve çıkışı olmadığı belirlenen bir mağaraya inen 4 genç, deniz suyunun yükselmesiyle mahsur kaldı. 4 genç; itfaiye ve AFAD ekiplerinin nefes kesen bir operasyonuyla kurtarıldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan karadan herhangi bir inişi ve çıkışı olamayan sadece denizden girilebilen Yanışlı Mağarası'na inen Berk Kaymaz, Mustafa Çolak, Mustafa Akkuzu ve Çağrı Akçakaya isimli 4 arkadaş, dalgaların yükselmesi nedeniyle burada mahsur kaldı.

Bunun üzerine gençler arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Gençleri kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Ekipler şiddetli dalga nedeniyle deniz araçları ile alana yanaşamadı. Bunun üzerine 50 metre yükseklikteki kayalıklardan halatla sarkıtılarak mağaranın kapısına inilmesine karar verildi. Ekipler bellerine halat bağlayarak mağaranın ağzına indi. Ekipler gençleri halata bağlayarak tek tek nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman açılacak son dakika MEB! Bilim Kurulu kararı açıklandı mı?
GÜNDEMOkulların açılacağı tarih belli mi?
Son dakika! MSB'den Azerbaycan'a destek videosu! "Vatanına göz dikeni ez oğlum!"
GÜNDEMMSB'den Azerbaycan'a destek videosu! "Vatanına göz ...
Son dakika haberi! Birlikte yaşadığı kadını kuaförde öldürdü
GÜNDEMBirlikte yaşadığı kadını kuaförde öldürdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya! "Kazın ayağının öyle olmadığını gördüler" - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Kazın ayağının öyle olmadığını ...
Son dakika haberi! Kaçak elektrik denetiminde arbede çıktı: 1 asker yaralı!
GÜNDEMKaçak elektrik denetiminde arbede çıktı: 1 asker ...
Son dakika dehşet! Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular!
GÜNDEMMersin'de dehşet! Kadını kurşun yağmuruna tuttular!
Çifte cinayette eski uzman çavuşun cezası belli oldu
GÜNDEMÇifte cinayette eski uzman çavuşun cezası belli oldu
Kocasını bıçakla yaralayan kadın serbest
GÜNDEMKocasını bıçakla yaralayan kadın serbest
Son dakika haberi! Rubato solistiyle ilgili davada dikkat çeken detay!
GÜNDEMRubato solistiyle ilgili davada dikkat çeken detay!
Son dakika haberi! Ankara'da yangın paniği! Patlama sesleri korkuttu!
GÜNDEMAnkara'da yangın paniği! Patlama sesleri korkuttu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X