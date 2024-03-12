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        Haberler Gündem Güncel Mahzen-10'da zehir tacirlerine darbe! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Mahzen-10'da zehir tacirlerine darbe!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-10' operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:27
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        Mahzen-10'da zehir tacirlerine darbe!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-10' operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı.

        ÇOK SAYIDA SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

        Yerlikaya şöyle devam etti: "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, çok miktarda uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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