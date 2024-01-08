AFAD verilerine göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 16.19’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, ilçede büyük korku yaşattı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, depremden dolayı kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.

Köylerde muhtarlarla görüştüklerini kaydeden Sülük, ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Pütürge, 24 Ocak 2020’de Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde büyük yıkım yaşamıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.