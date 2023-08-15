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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        Malatya'da dağlık alanda yangın çıktı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 00:48
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        Malatya'da dağlık alanda yangın çıktı
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        Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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