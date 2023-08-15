Malatya'da dağlık alanda yangın çıktı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 15.08.2023 - 00:48
Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.