Malatya'da korkutan deprem!

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini kaydetti.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, depremin ardından köylerde muhtarlar ve ilgili yerlerle iletişim kurduklarını aktaran Zelyurt, "Depremi şiddetli bir şekilde hissettik. Konteynerde yaşayan vatandaşlarımız bile kısa süreli panik yaşadı. Olumsuz bir durum şu ana kadar gelmedi. Herhangi bir can ve mal kaybı yok" dedi.

MALATYA VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise deprem nedeniyle ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek, "Doğanşehirli hemşehrilerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremden etkilenen vatandaşlardan İbrahim Cintemir, çok şiddetli sallandıklarını belirterek, "Bir süredir depremi unutmuştuk. Bu şekilde böyle şiddetli sallanmamıştık. Kendimizi bir anda dışarı atmak durumunda kaldık." dedi.

Doğanşehir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşamıştı.