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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 'Mali Suç Örgütleri'ne operasyon! 302 gözaltı

        Son dakika haberi 'Mali Suç Örgütleri'ne operasyon! 302 gözaltı

        63 ilde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-22" Operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 08:09 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:35
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        'Mali Suç Örgütleri'ne operasyon! 302 gözaltı
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        63 ilde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-22” Operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.

        302 GÖZALTI

        Operasyonlarda; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 302 şüpheli şahıs yakalandı.

        Operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 18 adet ruhsatsız silah, 64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 adet sahte çürük ve engelli raporu, 479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş SİM Kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle, 396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

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