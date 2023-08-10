Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 10.08.2023 - 18:50
Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.