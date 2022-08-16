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Manisa FK'da hedef Diarra

Manisa Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlıların Mamadou Diarra ismi üzerinde durduğu kaydedildi

Manisa FK'da hedef Diarra

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında evinde Boluspor'a 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Manisa Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı. Alınan mağlubiyet sonrası özellikle savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Mamadou Diarra ismi üzerinde durduğu kaydedildi.

Son olarak Giresunspor forması giyen ve yeşil-beyazlılarla yollarını ayıran Senegalli oyuncunun görüşmelere olumlu yaklaştığı ifade edildi. Türkiye liglerini yakından tanıyan Diarra, Giresunspor'dan önce Boluspor ve Bursaspor formalarını da terletti. Diarra, geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor'la 28 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Manisa ekibi bu haftayı bay geçecek.

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