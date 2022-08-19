İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sezona çok kötü bir başlangıç yapan ManU yaptığı dev teklifle transferi bitirmeyi planlarken, Casemiro'nun da kendisine yapılan teklifi kabul etmesiyle birlikte transferin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Habere göre Real Madrid'in teklifi kabul etmesi beklenirken, İngiliz ekibi Brezilyalı orta saha oyuncusuna 2026 yılına kadar uzanan bir sözleşme teklif edecek.

6 milyon Euro'ya gelmişti

2013 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Casemiro, Real Madrid ile 336 maça çıkarken, 31 gol ve 29 asistlik katkı sağladı.

İspanyol ekibiyle birçok başarı yaşayan 30 yaşındaki Casemiro, Real Madrid kariyeri boyunca 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.