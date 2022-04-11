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Haberler İş-Yaşam Hazine Bakanı Nebati: Mardin'e destekleri 11 kat artırdık
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'Tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak ürünler üzerinde çalışıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor. Bakan Nebati ''Hedefimiz yılsonunda enflasyonu makul seviyelere düşürmek'' dedi. Kur korumalı mevduat büyüklüğünün 728 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Bakan Nebati, tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak ürünler üzerinde çalıştıklarını kaydetti

Hazine Bakanı Nebati: Mardin'e destekleri 11 kat artırdık
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor.

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Mardin'e yönelik destekleri 11 kat artırdık. Birlik ve kooperatiflere ciddi bir kaynak artırdık. Ziraat Bankası önceliğinde sulamaya hazır alanlarının kanal projelerinin tamamlanması için projeyi ilan ettik. Biz bütün çiftçi su birlikleri kooperatifleri bu imkandan faydalanacak adımları hızlı hareket etmelerini rica ediyoruz. Sulama kanalları tamamladık. Tarımsal sulamada çok sayıda uygulamaları peşi sıra açıkladık.

Mardin yıllık ortalama 3 bin saat güneşlenme süresine sahip. Rahatlıkla güneş enerjisinden faydalanacak çalışmaları yapmamız lazım. Bu yıl yağmur yağdı. Mardin turizm merkezi, tarım merkezi aynı zamanda sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Yüzde 61'i genç bunları istihdam etmemiz lazım.

'305 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

305 teşvik belgesi ile yaklaşık 305 bin kişiye istihdam sağlamayı öngörmekteyiz.

Mardin'e 7.5 milyarlık kurumsal kredi kullandırdık. Bu bölge, Türkiye kalkınacak. Türkiye 21. yy hak ettiği seviyeleri en hızlı şekilde yakalayacak iddiamız var. Türkiye'nin stratejik konumunun sağladığı faydalardan maksimum faydalanma iddiamız var.

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil. Somut projeler atılmış adımlar ülkenin nereden nereye geldiğini kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 21. yy damga vuran bir Türkiye'yiz. Biz kendimize güveniyoruz, siz kendinize güvenin, Cumhurbaşkanına güvenin, bürokrasiye güvenin. Yeni Türkiye ekonomisi modelini 20 Aralık'ta sizlerle paylaştık. Zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi bilerek adımlarımızı atıyoruz.

Birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Biz başarılarının altına imza attıkça bizi karalıyorlar.

İşsizlik açıklandı 10.7'ye düştü. Salgın başladığından işsizlik patlayacak, fabrikalar kapanacak diyorlardı. Her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz ve özgüvenimiz var.

ŞUBAT İTİBARİYLE YILLIK 2,3 MİLYON YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK


2022 yılında ihracat rekorunu her ay egale ede ede ilerliyoruz. İhracat 235.6 milyar dolara geldi.

TURİZMDE BU YIL YÜKSEK GELİR ELDE EDECEĞİZ

Turizm gelirleri yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolara geldi. Bu yıl yüksek turizm geliri elde etmeye devam edeceğiz. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme sağladık.

HEDEFİMİZ ENFLASYONU MAKUL SEVİYELERE DÜŞÜRMEK

Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

BİRİNCİ ÇEYREĞİ CİDDİ BİR BÜYÜME RAKAMIYLA TAMAMLADIK



Kur korumalı mevduat büyüklüğü 728 milyar TL'ye ulaştı.

TASARRUF SAHİPLERİNİ ENFLASYONA KARŞI KORUYACAK ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Küresel gelişmeler ve savaşın etkisiyle artan girdi maliyetleri yılık enflasyonu mart ayında 61.1 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin kötüleştiği bir dönemi yaşadık bunun farkındayız
Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru ve emtia fiyatları arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarındaki vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz.Elektrikte KDV indirimi yaptık. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık

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