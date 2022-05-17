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Martin Skrtel emeklilik kararı aldı

Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı

Martin Skrtel emeklilik kararı aldı

Kulübü Spartak Trnava'nın YouTube kanalına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki stoper, 21 Mayıs'ta Dunajska Streda ile oynayacakları lig maçında son kez sahaya çıkacağını belirtti.

Trencin, Zenit, Liverpool, Fenerbahçe, Atalanta ve Medipol Başakşehir'de forma giyen Skrtel, Ağustos 2021'de Spartak Trnava'ya imza atarak 17 yıl sonra ülkesine dönmüştü.

Rusya ve Türkiye'de birer lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 4 kez yılın en iyi Slovak futbolcusu seçilmişti.

Skrtel, 2019'da son verdiği Slovakya Milli Takımı kariyerinde ise 104 maça çıkıp, 6 gol atmıştı.

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