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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: MEB açıkladı! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

        Son dakika haberi MEB açıkladı! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

        MEB: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:17
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        MEB açıkladı! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
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        Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

        Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

        İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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