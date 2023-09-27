Son dakika haberi Menendez hakim karşısına çıktı Demokrat Senatör Bob Menendez, rüşvet suçlamalarının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Tüm suçlamaları reddeden Menendez, 100 Bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Senatörün pasaportuna el konurken, seyahati de izne tabi.

New York Güney Mahkemesi Savcıları'nın, New Jersey'den ABD Senatörü Bob Menendez ve eşini; çeşitli yolsuzluk eylemleri, rüşvet kapsamında nakit para, altın külçeleri ve lüks bir araba aldıkları iddiasıyla suçlamasının ardından Menendez ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya eşiyle el ele gelen Menendez, tüm suçlamaları reddetti. Rüşvet karşılığı ABD'nin Mısır'a silah satışını kolaylaştırma sözü vermesiyle de suçlanan Menendez'in yanında, konuyla ilgili 3 iş insanı da suçlanırken; mahkemeye katılan 2 iş insanı da suçlamaları kabul etmedi.

Avukatlar olmadan sanıkların birbirleriyle iletişimde olamayacağı kararı alınırken, Menendez'in eşi Nadine de 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Dava sırasında mahkeme binası önünde istifa pankartları açıldı.