Mezar taşı ustasından ilginç mesaj! 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye’de koronavirüs hasta sayılarının toplamda 417 bini, vefat sayısının ise 11 bini geçmesinin ardından vatandaşlar da ilginç yöntemlerle uyarılarda bulunuyor.

İHA'nın haberine göre, Konya’da yaşayan mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, her yıl üzerine farklı şeyler yazdırarak müşterilerine hediye ettiği çakmakların üzerine bu yılda pandemi nedeniyle ilginç cümleler yazdırdı.

Çakmaklara ‘Maske takmadığınız için teşekkür ederiz’ ve ‘Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz’ yazdıran ve müşterilerine hediye eden Alaattin Yılmaz, dükkanına maske takmadan gelenlerin maske takarak gittiğini söylüyor.

"BİZ MİLLETİ TEŞVİK EDİYORUZ"

İnsanların sigarayı bırakması ve maske takması için bu şekilde çakmaklara yazı yazdırdıklarını anlatan Alaattin Yılmaz, “Şaka amacıyla o yazıları yazdık. Hem milleti bilinçlendirelim hem de ‘sigara içmeyin, maske takın’ anlamında biraz korkutalım amaçlı bir reklam düşündük. Bu da arkadaşların arasında tutulunca komik bir durum oldu. İstanbul’dan arayan oldu ‘abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın’ diyerek. Çakmak yollamamı istedi, yollayayım dedim ben de. Niye yazdın dedi ben de maske takın sigara içmeyin dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz” dedi.

"MASKESİZ GELENLERE ÇAKMAĞI VERDİĞİM ZAMAN MASKEYİ TAKIP GİDİYOR"

Maskelerini basma sebeplerinin hem reklam hem bilinçlendirme olduğunu anlatan Alaattin Yılmaz, “Milletimiz görsün diye o şekilde bir düşünce gerçekleştirdik. Zaten bu benim ilk değil, 3-5 senedir çakmak bastırıyorum. Maskeyi de bu sene ilave ettim. Mesela geçen sene emniyet tekeri takmadığınız için teşekkür ederim yazdırmıştım. O da iyi oldu çoğu takmaya başlamıştı yani. Maskesiz gelenlere ben bu çakmağı verdiğim zaman giderken maskeyi takıp gidiyor” ifadelerini kullandı.

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