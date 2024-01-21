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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP 55 adayını daha açıkladı! - Haberler

        Son dakika haberi MHP 55 adayını daha açıkladı

        MHP, Düzce ve 54 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:18
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        MHP 55 adayını daha açıkladı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.

        Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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