Son dakika haberi MHP 55 adayını daha açıkladı Milliyetçi Hareket Partisi, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 55 adayını daha açıkladı. Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."

Fotoğraf: AA