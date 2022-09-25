Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

"Varsın çıkar kavgasına tutuşsunlar, bizim adayımız belli" 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" adlı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Yol haritamızı hazırladık. Rotamızı çizdik" diyen Bahçeli, "Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır. Cesur ve yürekli haykırışınızın yeri ve göğü sallamasını bekliyorum.

İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTECEĞİZ"

Çok çalışacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Umutları büyüteceğiz. Hedefleri büyüteceğiz. Huzuru büyüteceğiz.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Yol haritamızı hazırladık. Rotamızı çizdik. Önümüze fitne bariyeri dikenleri ezip geçtik. İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanı adaylarını arayadursun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

HDP ile yanak yanağa vererek milli mensubiyeti ağır hasar alanlar kimlerdir. CHP, İP ve diğerleri, bu karanlık kervana dahil olmadılar mı. HDP'ye bakanlık sözü veren mayası lekeli suretler kimlerdir. Zillet ittifakının başını çeken CHP bu tezgahın tam ortasında değil mi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti. Gakgoşlar hamd olsun Kılıçdaroğlu'na dersini verdi. Elazığ'daki billboardlar ağyarını mani efradını cami afişlerle süslendi.

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır."