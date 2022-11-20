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Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli: Terörist neredeyse, Türkiye orayı yıkıp geçmektedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Pençe Kılıç Hava Harekatı'na değinen Bahçeli, "Terörist neredeyse, Türkiye orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır" dedi

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
"Terörist neredeyse, Türkiye orayı yıkıp geçmektedir"
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Bugün Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsun'dayız. 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tam bağımsızlığımız şehit kanlarıyla kesinleşti.

"ZİLLET İTTİFAKI KARANLIK BİR PROJEDİR"

Samsun'dan yükselen milli ses kudretli yürüyüşü sergileyecektir. Zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı da yoktur.

Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları vardır. Zillet ittifakının maskesini indirmek milli görevdir. Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet ittifakı karanlık bir projedir.

"ASIL KUMAR MASASI, ASIL İHANET MASASI BELLİDİR"

Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir. 6 artı 1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes neyin ne olduğunu çok açık görecektir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz Cumhur İttifakı'nın Meclis'te güçlü temsilidir.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi bu sistemde buldu. Kızıl elma ülküsü etrafında kucaklaşma yaşanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oyunlar bozuldu.

"İSTANBUL BORSASI KILIÇDAROĞLU'NUN UYKULARINI KAÇIRMAKTADIR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 18 Kasım 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Son 1 yıldır rekor üstüne rekor kırsan İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI AÇIKLAMASI

Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır içinde sınır dışında hainleri bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Terörist neredeyse, Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır.

Hainler için hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir, vakit dökülen kanın hesabını damla damla sorma vaktidir. Silahlı kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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