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Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "HDP'nin 'kapatılma davası seçim sonrasında görüşülsün' talebi adalet ilkelerine tamamen aykırıdır" diyen Bahçeli, "HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı 

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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HABERTURK.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Milli varlığımızı esaret almak isteyenlere tarihin hiçbir döneminde göz açtırılmamıştır. Milletine yabancılaşmış tarihine sırt çevirmiş bir zevatın bağımsızlığı hakkıyla savunması eşyanın tabiatına aykırıdır.

"FAİL VE FİGÜRANLAR FARKLI OLSA BİLE İZLEDİKLERİ YOL AYNIDIR"

Kuyruk acısı çekenler kapanmamış yaraları bulunanlar nefret nöbetine girenler yine üzerimize geleceklerdir. Asırlar önce hürriyet meşalesini yakan bir millet, düşman kuşatmasını inancının gücü ile yarmıştır. Aşılan her engel zaferle çıkılan her muharebe Cumhuriyeti biraz daha yakınlaştırmıştır. Adım adım 1923 yani Cumhuriyet'e ulaşmışızdır.

Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır.

"HDP, VAKİT KAYBETMEKSİZİN KAPATILMALI"

Artık her şey ortadadır. Dünyadaki hiçbir muhalefet partisi Türkiye’deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi bizdeki muhalefet gibi ülkesine ve milli haysiyete cephe almamıştır. PKK zillet ittifakına destek veriyor mu. Hem de açık şekilde destek veriyor.

HDP'nin 'kapatılma davası seçim sonrasında görüşülsün' talebi de adalet ilkelerine tamamen aykırıdır. HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin kapatılmalıdır.

HDP'nin isteği ile Anayasa Mahkemesi'nin (kapatma davası) davayı sulandırması doğru değildir.

ECONOMIST'TEN TEPKİ ÇEKEN KAPAK

Seçim yaklaştıkça zehirli yılanlar çıkıyor. ABD'de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceğine ilişkin haberi sonrası devreye The Economist girmiştir. Seçimler, ufukta belirdiği anda zehirli yılanlar dışarıya çıkmıştır.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEM

İsveç'te bir sapık bir şeytan piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Provokasyona ifade özgürlüğü diyenler de suç ortağıdır. Bu eyleme izin veren bizzat İsveç hükümetidir. Siyasi sonuçlarının analiz edilmemesi de akıl dışıdır.

Bu saldırganlığı kınamak yetersizdir. Bu saatten sonra İsveç’in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Zillet ittifakı henüz cumhurbaşkanı adayını çıkaramamıştır. Kimi aday yapıp yapamayacakları, birbirlerine hangi yöntemlerle kazıp atıp atmayacakları artık kendi bilecekleri bir şeydir.

Adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Gördüğümüz kadarıyla 'zillet ittifakı' çok tehlikeli sularda kulaç atmaya devam etmektedir.

Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını söyleyenler ise hukuk cahilidir.

AKŞENER'İN DİYARBAKIR'DAKİ AÇIKLAMALARI

İP Başkanı'na silahlara veda sözlerini kullandıran hangi mihraklardır? Zillet İttifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir. Silahlara veda mesajını düşünüp tavır geliştirmesi gereken kişiler bir dönem yan yana oturduğumuz isimlerdir. PKK'ya kucak açanlar karşımızdadır. İyisiyle kötüsüyle zilletiyle zalimiyle hepsi birden karşımızdadır. Biz de diyoruz ki aziz milletim sıra sende. İP Başkanı PKK'yla açılım mesajı vermiştir. Gerçek nedeni, gerçek hedefi ortaya çıkmıştır. Biz biliyorduk bununla birlikte herkes görmüştür. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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