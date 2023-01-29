Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı oldu. Mustafa Kemal Paşa, Amasya'nın seçilmesini 'En uygun yer Amasya'dır. Burası Türklüğün öz kaynaklarından biridir' şeklinde anlatmıştı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARINA KARŞI AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milleti azim ve kararının kurtaracağı ilan edildi. Şimdi yeni bir yüzyılın sayfası açılacaktır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

"HEDEFİMİZ SAYIN ERDOĞAN'IN AÇIK ARA FARKLA TEKRAR SEÇİLMESİDİR"

Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

"ZİLLET PARTİLERİYLE ULAŞILACAK HİÇBİR GELECEK YOKTUR"

Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşılacak hiçbir gelecek yoktur. İstiklal iradesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı'nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİ

Zillet ittifakının hala cumhurbaşkanı adayı yoktur. Aralarındaki rekabet iradelerine haciz koymuştur. Sonuç bildirgesi olarak yayınladıkları, siyasetsizliğin rant ve iktidar paylaşımındaki gerilimin belgesi niteliğindedir. "