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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Michy Batshuayi transferi gerçekleşmedi - Fenerbahçe Haberleri

        Michy Batshuayi transferi gerçekleşmedi

        Nottingham Forest'e imza atması beklenen Michy Batshuayi'nin transferi, çıkan son dakika pürüzü sebebiyle gerçekleşmedi. Konuyla ilgili Michy Batshuayi'den paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:07
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        Batshuayi transferi gerçekleşmedi
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        Fenerbahçe'de Michy Batshuayi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılığı gündeme gelen ve Nottingham Forest'e transfer olması beklenen Michy Batshuayi takımda kaldı.

        MICHY BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

        Konuyla ilgili paylaşım yapan Michy Batshuayi, "Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz, bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Michy Batshuayi 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

        Geride bıraktığımız sezonda toplam 32 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 20 gol, 2 asistlik katkı vermişti. Batshuayi bu sezon ise 6 müsabakada boy gösterip 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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