Michy Batshuayi transferi gerçekleşmedi

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılığı gündeme gelen ve Nottingham Forest'e transfer olması beklenen Michy Batshuayi takımda kaldı.

MICHY BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Konuyla ilgili paylaşım yapan Michy Batshuayi, "Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz, bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Michy Batshuayi 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

Geride bıraktığımız sezonda toplam 32 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 20 gol, 2 asistlik katkı vermişti. Batshuayi bu sezon ise 6 müsabakada boy gösterip 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.